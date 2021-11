Black Friday 2021 tuż przed nami, a więc w drodze są liczne promocje. Dotyczy to także sklepu Google Play, gdzie już pojawiają się tańsze aplikacje oraz gry. Dzięki temu można zaoszczędzić sporo pieniędzy. Wśród przecenionych pozycji są m.in. XCOM, Fenix 2 czy Riptide GP2.

Tańsze aplikacje gry w Google Play na Black Friday 2021

Oczywiście to tylko dopiero początek promocji z okazji Black Friday 2021, które pojawią się w Google Play. Czarny piątek zapewne przyniesie ich znacznie więcej. To tylko kwestia czasu. Jeśli znajdziecie jakąś ciekawą grę lub aplikację, która jest godna uwagi i teraz kosztuje mniej, to możecie dać znać innymi czytelnikom w komentarzu.

