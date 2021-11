Sklep Play na urządzeniach z systemem Android oferuje cztery główne sekcje. Tymczasem Google wprowadza kolejną i tym ram są to oferty. Wyświetla informacje o aplikacjach, które mogą użytkownikom przypaść do gustu. Na razie funkcja znajduje się na etapie testów.

Sklep Play, który niedawno doczekał się licznych zmian w wersji webowej, na urządzeniach z systemem Android oferuje w dolnej części cztery sekcje. Pojawia się tam także piąta o nazwie Play Pass dla subskrybentów tej usługi. Tymczasem Google testuje jeszcze jedną o nazwie Oferty. Zobaczmy sobie, jak to wygląda.

Oferty pojawia się pośrodku na dolnym pasku w miejscu, gdzie u części osób jest Play Pass. Z opisu wynika, że są to „aplikacje, które mogą Ci się spodobać”. Znajdziemy tu więc dobrane oprogramowanie pod kątem użytkowników, którzy mogą znaleźć dla siebie coś ekstra. Na razie Sklep Play wyświetla taką sekcję u nielicznych osób.

Sekcja Oferty z aplikacji Sklep Play na etapie testów Google

Sklep Play w wersji na Androida dostał nową sekcję w ramach testów typu A/B. To oznacza, że Google dało dostęp do tej opcji u nielicznych osób, którym to aktywuje po stronie własnych serwerów. Z czasem zapewne zostanie wdrożone to na stałe u wszystkich, ale na razie trzeba będzie poczekać.

