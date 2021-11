Nowy Sklep Play najpierw zawitał na urządzenia z Androidem. Teraz Google postanowiło odświeżyć go także w wersji web, czyli uruchamianej w przeglądarce. Pojawiają się liczne zmiany i nowości. Zobaczmy, co nowego otrzymał webowy Sklep Play i jak się prezentuje.

Nowy Sklep Play na urządzeniach z Androidem pojawił się w 2019 r. i został oparty na Material Theme. Teraz Google zdecydowało się na odświeżenie platformy w wersji web. Strona uruchamiana poprzez przeglądarkę otrzymała liczne zmiany i nowości, które zdecydowanie są na plus. Zobaczmy sobie, co nowego się pojawiło.

Nowy Sklep Play – zmiany i nowości wprowadzone przez Google

Webowa wersja platformy doczekała się wielu zmian, które widoczne są gołym okiem. Widać odświeżony interfejs użytkownika, który został uproszczony i jest bardziej minimalistyczny. Przez to jednak stał się bardziej czytelny. Nowości obejmują również przeprojektowane sekcje z urządzeniami, biblioteką czy wiele więcej. Poniżej możecie zobaczyć zmiany na zrzutach ekranowych.















Nowy Sklep Play w wersji web nie jest jeszcze ogólnodostępny. Google daje do niego dostęp najpewniej po stronie własnych serwerów, gdyż widzi go tylko część użytkowników platformy. W niedługim czasie zmiany te zapewne zostaną wprowadzone u wszystkich osób. To tylko kwestia najbliższych tygodni.

