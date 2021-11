Gmail na Androida to bardzo popularna aplikacja, którą Google też postanowiło przystosować pod kątem języka projektowania Material You z Androida 12. Do tej pory w tym programie był dostępny widżet, ale miał on dosyć prostą postać. Ten nowy oferuje znacznie więcej funkcji i przy okazji lepiej się prezentuje.

Niedawno wspominaliśmy wam, że nowy widżet został dodany w aplikacji Gmail na urządzenia z iOS. Teraz funkcja pojawia się także na Androidzie 12. Element widoczny jest na zrzutach ekranowych załączonych niżej. Te prezentują zmiany i kilka widoków. Poza przyciskiem do tworzenia nowej wiadomości jest także podgląd maili oraz kontrolki ze skrótami dla dodatkowych funkcji.

Widżet Material You w aplikacji Gmail 2021.10.31

Nowy widżet bazujący na języku projektowania Material You został dodany aktualizacji aplikacji Gmail z numerkiem 2021.10.31. Jest on podobny do tego, który wprowadzono w Google Keep. Uaktualnienie jest dystrybuowane poprzez Sklep Play. Możliwe, że już na waszym urządzeniu się znajduje.

