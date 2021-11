WhatsApp na iPada i macOS doczeka się specjalnej aplikacji. Meta pracuje nad komunikatorem, który będzie oparty na Catalyst. To oznacza, że oprogramowanie na obu platformach będzie wyglądało tak samo. Uniwersalna aplikacja WhatsApp na sprzęty Apple jest obecnie w przygotowaniu.

WhatsApp na iPada jest mocno wyczekiwanym komunikatorem. Do tej pory Meta, a więc wcześniej Facebook, takiego oprogramowanie nie udostępniło. Tymczasem dowiadujemy się, że w drodze jest uniwersalna aplikacja na urządzenia z logo Apple, która zostanie oparta na Catalyst. To oznacza, że trafi także na komputery z systemem macOS.

Dokładny wygląd uniwersalnej aplikacji WhatsApp szykowanej przez Meta nie jest znany. Biorąc jednak pod uwagę, że będzie bazować na Catalyst, to zarówno na tabletach iPad, jak i komputerach z macOS możemy spodziewać się ujednoliconego interfejsu. Wynika to z faktu, że właśnie o to w tym wszystkim chodzi.

Meta tworzy uniwersalną aplikację WhatsApp na iPada i macOS

Wiemy, że uniwersalna aplikacja WhatsApp na sprzęty z logo nadgryzionego jabłka jest w drodze. Obecnie trwają nad nią prace. Meta chce wykorzystać możliwości, które daje Catalyst, a tym jest właśnie sposobność uruchamiana oprogramowania z iPadów na Macach. Na razie nie wiadomo, kiedy ten komunikator będzie gotowy.

