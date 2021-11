Apple wraz z aktualizacją do iOS 15.1 udostępnioną w październiku wprowadziło do iPhone’ów długo wyczekiwaną funkcję SharePlay. To nowy sposób na słuchanie piosenek, oglądanie programów telewizyjnych, granie w gry i nie tylko w trakcie prowadzenia rozmów poprzez aplikację FaceTime. Teraz z tej nowości skorzystają także użytkownicy platformy TikTok.

Aplikacja TikTok na iPhone’y zapewnia integrację z SharePlay. W trakcie korzystania z połączenia poprzez FaceTime pojawia się nowa strona o nazwie Dla nas. Ta łączy najlepsze ulubione rekomendacje i algorytmy użytkowników. Zawsze jest to jakiś nowy sposób na współdzielenie doświadczeń z platformy z innymi osobami. Jeden z użytkowników Twittera udostępnił zrzuty ekranowe, które prezentują nowe opcje.







Integracja aplikacji TikTok z SharePlay na iPhone’ach z iOS 15.1

Aplikacja TikTok daje dostęp do integracji z SharePlay tylko na tych telefonach czy iPadach, które mają najnowsze oprogramowanie. Dlatego chcąc skorzystać z nowej opcji musicie najpierw zaktualizować iPhone’a (o ile tego wcześniej nie zrobiliście) do iOS 15.1. Możecie to zrobić udając się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia.

