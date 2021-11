Windows 11 został zintegrowany z platformą Microsoft Teams. Popularny komunikator jest wbudowany w nowe okienka. Firma jednak cały czas stara się rozszerzyć integrację pomiędzy systemem operacyjnym oraz platformą do komunikacji. Wkrótce zostanie zapewnione proste i wygodne udostępnianie ekranu. Nowość zapowiedziano na oficjalnym blogu.

Windows 11 otrzymuje nową opcję. Odpowiada ona za łatwe udostępnianie ekranu w Microsoft Teams. Możliwe to będzie z poziomu nowego skrótu umieszczonego w menu poszczególnych aplikacji na pasku zadań, co widać na załączonym niżej zrzucie ekranowym. Z czasem zostanie to rozszerzone o inne komunikatory, ale na to chwilę na razie poczekamy.

Udostępnianie ekranu z Windows 11 w Microsoft Teams w wersji poglądowej

Na razie nowa funkcja została udostępniona do testów. Microsoft ogłosił taką opcję przy okazji zapowiedzi poglądowej kompilacji Windows 11 z kanału Dev. To build z numerkiem 22499. Tak więc na dostępność nowej integracji z Microsoft Teams w finalnej wersji trochę sobie jeszcze poczekamy.

