Gmail na iOS doczekał się ciekawej funkcji. To nowy widżet, który z pewnością jest bardzo użyteczny. Daje on dostęp do poczty z poziomu głównego ekranu. W ten sposób będzie można uzyskiwać wgląd w skrzynkę odbiorczą. Nowy widżet aplikacji Gmail na urządzenia z iOS wspiera również ciemny motyw.