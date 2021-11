Google Maps na Androida otrzymuje pewne zmiany oparte na języku projektowania Material You. Jest to nowy pasek dolny dostępem do poszczególnych sekcji. Pewnie zastanawiacie się, czy przy okazji wprowadzono do aplikacji także dynamiczne kolory? Na razie tej zmiany w Google Maps nie dodano.

Google Maps to aplikacja, która niedawno świętowała 10 mld pobrań ze Sklepu Play. To bardzo dobry wynik, który wcześniej osiągnęły tylko dwa inne programy na Androida. Teraz dowiadujemy się, że wdrożono pewne zmiany oparte na języku projektowania Material You. Te obejmują pasek dolny z dostępem do poszczególnych opcji.

Nowy pasek dolny oparty na Material You z Google Maps wydaje się być niższy. Ponadto bliżej mu do tego, co znamy z aplikacji Gmail. Dodano także podświetlenie w kształcie pigułki, które informuje o tym, w jakiej sekcji jest obecnie użytkownik. Zmiany prezentuje poniższy zrzut ekranowy udostępniony przez serwis źródłowy.

Google Maps ma pasek dolny oparty na Material You

Na razie zmiany objęły pasek dolny z aplikacji Google Maps. Jedną z najważniejszych nowości z języka projektowania Material You są jednak dynamiczne kolory. Tej modyfikacji na razie jednak nie zobaczymy. Głównym elementem są tutaj mapy. Trudno powiedzieć, czy firma będzie chciała jakoś zmienić ich widok pod tym względem.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło