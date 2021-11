Nowe Google Pay zostało udostępnione jakiś czas temu. Aplikacja nie odniosą jednak tak dużego sukcesu, który w niej pokładano. Zmiany obejmujące interfejs raczej nie przypadły do gustu. Teraz w Google Pay pojawia się nowe menu skrótów i wśród nich jest m.in. szybka zmiana kart.

Nowe Google Pay to aplikacja, którą udostępniono w zeszłym roku. Wprowadziła ona różne zmiany, ale w rzeczywistości nie wszystkie z nich przypadły użytkownikom do gustu. Część osób twierdzi, że nowy interfejs jest mniej intuicyjny. Teraz zdecydowano się na wprowadzić nowe skróty, które schowano pod specjalnym menu. Zobaczmy sobie, jak to wygląda.

Nowe menu, gdzie dodano skróty, pojawia się na głównej karcie karcie Google Pay. Znajdziemy tu cztery opcje prowadzące do wspólnych części platformy. Pierwszy uruchamia ustawienia płatności zbliżeniowych, gdzie można szybko dokonać zmiany kart. Potem mamy strony wysyłania / żądania pieniędzy, wyświetlanie ofert oraz śledzenie wydatków.

Nowe skróty w Google Pay na razie nie u wszystkich

Zmiany zaczynają się już pojawiać u wybranych osób. Jednak na razie nie widzą jej jeszcze wszyscy użytkownicy, którzy przesiedli się na nowe Google Pay. Zapewne jest to jednak kwestią czasu, aż modyfikacje te zostaną wprowadzone u każdego. Wystarczy odrobina cierpliwości.

