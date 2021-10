WhatsApp from Meta. Taki branding przyjął popularny komunikator w wersji beta, a już wkrótce aplikacja otrzyma taki dopisek w wydaniu finalnym. Facebook rezygnuje ze starej nazwy własnej firmy, którą zmienia na Meta. Domyślamy się, że zmiana obejmie nie tylko aplikację WhatsApp, ale też inne.

WhatsApp from Meta to nowy ekran startowy, którym przywita nas popularny komunikator internetowy. Facebook w tym tygodniu dumnie ogłosił, że zmienia nazwę własnej firmy. Tak więc nowy branding wkrótce zostanie wprowadzony do jego produktów. Na razie zaczął pojawiać się w aplikacjach w wydaniu beta.

Ekran WhatsApp from Meta został dostrzeżemy w wersji beta popularnego komunikatora na urządzenia z systemem Android. Dokładnie w wydaniu opatrzonym numerkiem 2.21.22.2. W tym samym miejscu logo firmy Facebook pojawiło się dwa lata temu. Teraz zostało podmienione. Poniżej rzuty ekranowe, które prezentują zmiany.

Facebook dodał ekran w WhatsApp from Meta, ale to nie koniec

Domyślamy się, że zmiany wprowadzone w komunikatorze WhatsApp to dopiero początek. W rzeczywistości Facebook podmieni starą nazwę na Meta także winnych produktach. Spodziewajmy się tego wkrótce również w aplikacjach Messenger czy Instagram. Firma chce w ten sposób podkreślić zmiany zachodzące w jej szeregach, które zapowiedziano w trakcie specjalnej konferencji w tym tygodniu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla Messengera

źródło