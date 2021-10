Gmail jakiś czas temu dostał bardziej kompaktowy przycisk, który służy do uruchamiania okna, gdzie można stworzyć nową wiadomość. Wielu użytkownikom nie przypadł on do gustu. Google postanowił więc przywrócić starą kontrolkę „napisz e-maila”. Gmail w wersji web już ją dostaje.

Gmail w wersji web miał niegdyś przycisk „napisz e-maila” w kształcie podłużnej pigułki. Potem Google postanowiło go zmienić na bardziej kompaktowy kształt koła, co nastąpiło wcześniej w tym roku. Wielu osobom zmiana ta się nie spodobała i ci chcieli powrotu poprzedniej kontrolki. Teraz ich prośby zostały wysłuchane.

Google zaczęło przywracać przycisk „napisz e-maila” w wersji web własnej poczty do poprzedniego kształtu. Ponownie ma on postać podłużnej pigułki zamiast okręgu. Różnice widoczne są na poniższych zrzutach ekranowych. Niby zmiana niewielka, ale sporo osób może ucieszyć.

Nowy przycisk „napisz e-maila” nie u wszystkich użytkowników poczty Gmail

Google zaczęło już wprowadzać te zmiany do webowej wersji poczty Gmail. Trwa to od jakiegoś czasu. Jednak nie są one jeszcze widoczne u wszystkich użytkowników usługi. To jednak powinno ulec zmianie w niedługim czasie. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość. Chyba, że jesteście zwolennikami kontrolki o okrągłym kształcie.

źródło: AndroidPolice