Waze to popularna aplikacja do nawigacji, która w końcu otrzymuje pełnoprawny dark mode. Wcześniej oprogramowanie oferowało częściowy ciemny motyw. Teraz taki tryb zaczyna obejmować całą aplikację. Na razie dark mode został wprowadzony w Waze w poglądowej wersji alpha.

Waze to aplikacja, w której dark mode zaczął pojawiać się już wcześniej. Nie był on jednak pełny, a jedynie częściowy. To oznacza, że zaczęto implementować taką funkcję, ale jeszcze nie w pełnym wymiarze, co często ma miejsce. Teraz ciemny motyw zaczął obejmować całą platformę przejętą swego czasu przez firmę Google.

Aplikacja Waze zaczęła dostawać pełny dark mode, który obejmuje wszystkie elementy interfejsu oprogramowania. W pierwszej kolejności o zmianach poinformował izraelski serwis. Poniżej możecie zobaczyć zrzuty ekranowe, które prezentują zmiany. Widzimy, że tym razem jest to już pełnoprawny ciemny motyw, a nie tylko pojawiający się na wybranych ekranach.

Dark mode w aplikacji Waze w wersji alpha

Na razie ciemny motyw nie został wprowadzony do finalnej wersji aplikacji. Dark mode zaczął pojawiać się w Waze we wczesnej edycji poglądowej alpha. Dokładnie w wydaniu z numerkiem 4.78. Użytkownicy raportują jednak, że na obecnym etapie występują jeszcze błędy. Z czasem powinny zostać wyeliminowane.

źródło: Geektime.co.il