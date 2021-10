Google Chrome 95 to nowa aktualizacja popularnej przeglądarki internetowej. Wprowadza ona pewne nowości. Wśród nich są zmiany oparte na Material You, które udostępniono użytkownikom telefonów z systemem Android 12. Zobaczmy, co jeszcze nowego znajdziemy w Google Chrome 95 na Androida.

Google Chrome 95 – co nowego / wykaz nowości i zmiany

Przeglądarka internetowa Google Chrome 95 wprowadza nie tylko zmiany oparte na języku projektowania Material You. Widać je na poniższych zrzutach ekranowych. Można dostrzec dynamiczne kolory i nie tylko. Nowości w rzeczywistości jest więcej.

Google Chrome 95 wprowadza potwierdzenie bezpłatnych płatności dokonywanych z poziomu przeglądarki internetowej. To nowe rozszerzenie dla platformy WebAuthn. Następnie mamy obsługę EyeDropper API, ale ta nowość została wprowadzona do desktopowej wersji. To narzędzie do zakrapiania kolorami, które znamy z programów graficznych. Są też zmiany obejmujące aplikacje PWA, co ma im nadać bardziej natywny charakter. Mogą one teraz działać w roli programów do obsługi adresów URL.

Google w przeglądarce Chrome 95 dodał też opcję grupowania kart, co należy włączyć flagą o nazwie #tab-groups-save. Wprowadzono również wsparcie dla przewijanych zrzutów ekranowych. Ta opcja wymaga do działania urządzenia z systemem Android 12. Przy okazji pozbyto się z kodu pozostałości powiązanych z obsługą protokołu ftp.

źródło: AndroidPolice