Android 12 stawia na widżety, a dokładniej ich powrót, co z pewnością cieszy. Wielu użytkowników lubi uzyskiwać dostęp do różnych funkcji aplikacji bezpośrednio z ekranu domowego. Zmiany te obejmą również Google Maps. W nowej wersji tego oprogramowania pojawił się odświeżony widżet nawigacji.

Wspomniany widżet nawigacji został dostrzeżony przez użytkownika serwisu Reddit ukrywającego się pod nickiem u/neilAndNotNail. Dojrzał on na ekranie domowym nowy element pochodzący z aplikacji Google Maps, który widać na poniższych zrzutach ekranowych. Ma on postać siatki z dostępem do różnych opcji. Trochę przypomina on ten z wersji na iOS, ale daje dostęp do większej liczby opcji.

Nowy widżet nawigacji z Google Maps w wersji beta

Na razie nowość nie jest dostępna w finalnej wersji aplikacji Google Maps na Androida. Pojawiła się w ostatniej edycji beta z numerkiem 11.3.0. Możemy jednak się domyślać, że już wkrótce odświeżony widżet zostanie wprowadzony w stałym wydaniu oprogramowania. To kwestia najbliższych dni.

źródło: AndroidPolice