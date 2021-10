Przypomnienia z funkcji Asystent Google otrzymały dark mode. To kolejny obszar oprogramowania, gdzie został dodany ciemny motyw. Takie przypomnienia można też tworzyć w aplikacjach Kalendarz oraz Keep. Zobaczmy sobie, jak wyglądają zmiany na zrzutach ekranowych.

Asystent Google integruje się z funkcją przypomnienia, które w systemie operacyjnym Android można dodawać na różne sposoby. Firma już od jakiegoś czas wprowadza, gdzie tylko może dark mode. Teraz ciemny motyw zawitał również do tego obszaru oprogramowania.

Przypomnienia z Asystenta Google do tej pory miały jasne tło. Było tak niezależnie od motywu wybranego na urządzeniu z systemem Android. Teraz to uległo zmianie i wprowadzono tutaj dark mode. Ciemny motyw z pewnością doceni sporo użytkowników, którzy preferują tego typu wygląd. Zmiany możecie zobaczyć na poniższych zrzutach ekranowych.

Przypomnienia Asystenta Google z dark mode po stronie serwerów

Google rozpoczęło wdrażanie dark mode dla przypomnień Asystenta po stronie własnych serwerów. To oznacza, że funkcja udostępniana jest niezależnie od aktualizacji aplikacji. Pełne wprowadzenie ciemnego motywu u wszystkich użytkowników może trochę potrwać, bo będzie przebiegać etapami. Jeśli jeszcze nie widzicie zmian na własnym telefonie, to cierpliwości. Wkrótce powinny pojawić się także u was.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło