Google Chrome 94 to popularna przeglądarka internetowa, którą firma szykuje pod premierę systemu operacyjnego Android 12. Wprowadzi on język projektowania Material You. Zmiany te zostały już wprowadzone do części aplikacji, gdzie ostatnio wspominaliśmy wam, że otrzymał je Asystent. Są też dynamiczne kolory.

Google Chrome 94 z Material You to przede wszystkim zmiany w przełączniku kart. Są one teraz większe i mają zaokrąglone narożniki. Ułatwia on ponadto pracę z użyciem dotyku. Pojawiają się także wspomniane wcześnie dynamiczne kolory. Modyfikacje są już udostępniane i można je zobaczyć na urządzeniach mających wersję beta Androida 12.

Google Chrome 94 z Material You po stronie serwerów

Wspomniane zmiany wdrażane są do Google Chrome 94 po stronie serwerów firmy. Aktualizacja pojawia się u wybranych użytkowników, ale nierzadko ich ujrzenie wymaga zatrzymania działania aplikacji i jej ponowne uruchomienie. W niedługim czasie nowości powinny być wprowadzone u wszystkich użytkowników popularnej przeglądarki internetowej na urządzenia z systemem Android.

