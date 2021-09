Twój telefon to jedna z tych aplikacji dla systemu Windows 11, którą Microsoft mocno odświeży. Pojawia się nowe UI, gdzie firma zmodyfikowała pewne elementy interfejsu użytkownika. W Twój telefon z Windows 11 zrezygnowano z menu bocznego. Zastąpiono je powiadomieniami z aplikacji.

Twój telefon z Windows 11 również doczekał się zmian, co objęło także inne aplikacje dla nowych okienek. Microsoft postawił na nowe UI. Odświeżono interfejs użytkownika i przy okazji nieco zmodyfikowano pracę z tym oprogramowaniem. Zobaczmy, co dokładnie się zmieniło.

Twój telefon z systemu Windows 11 ma zaokrąglone narożniki i Microsoft postanowił zrezygnować z menu bocznego po lewej stronie. Dostępne tu wcześniej opcje zdecydowano się przenieść do góry programu. W to miejsce pojawiają się powiadomienia z różnych aplikacji, co widać na załączonym poniżej zrzucie ekranowym.

Windows 11 i nowa aplikacja Twój telefon już blisko

Windows 11 jest już bardzo blisko. Microsoft planuje zacząć udostępniać nowe okienka od 5 października. Oczywiście będzie to wyglądało podobnie, jak w przypadku dużych aktualizacji funkcyjnych dla „dziesiątki”, a więc proces będzie przebiegał etapami. Wraz z nowymi okienkami zostaną odświeżone również liczne aplikacje. Nie tylko Twój telefon, ale także wiele innych programów.

źródło: XDA-Developers