Debian 11 „bullseye” dostępny. Co nowego w popularnej dystrybucji Linuksa?

Debian 11 „bullseye” to nowa wersja popularnej dystrybucji systemu Linux. Co nowego tu znajdziemy? Nowości w oprogramowaniu Debian 11 na pewno nie brakuje.

Debian 11 „bullseye” to najnowsza odsłona dystrybucji, która debiutuje po wydaniu „buster”. Popularny Linux doczekał się licznych ulepszeń i nowości. Tych z pewnością tu nie brakuje. Zobaczmy więc, co nowego wprowadzili twórcy oprogramowania i przez jaki czas zamierzają oferować wsparcie w postaci aktualizacji.

Debian 11 „bullseye” – co nowego / wykaz nowości

System Debian 11 „bullseye” zawiera ponad 11294 nowych pakietów, z ogólnej liczby 59551 w tym wydaniu. Część z „bustera” zostało usuniętych. Następnie mamy nowe wersje środowisk graficznych i są to GNOME 3.38, KDE Plasma 5.20, LXDE 11, LXQt 0.16, MATE 1.24 oraz Xfce 4.16. W przypadku pakietów biurowych są to wydania LibreOffice 7.0, Calligra 3.2 i GNUcash z numerkiem 4.4. Wśród ważnych nowości na pewno warto wymienić wsparcie dla systemu plików exFAT (Extensible File Allocation Table) czy możliwość bezprzewodowego drukowania z pominięciem sterowników.

Wiemy, że popularny Linux ma być wspierany przez kilka lat. Debian 11 „bullseye” ma otrzymywać aktualizacje do 2026 roku. Nowa wersja oprogramowania jest już dostępna do pobrania. Dotyczy to różnych architektur procesorów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło