Klawiatura Gboard gotowa na system Android 12. Dostaje zmiany oparte na Material You

Klawiatura Gboard również szykowana jest pod kątem systemu Android 12. Dostaje zmiany oparte na Material You. Zobaczmy, co się zmieniło w klawiaturze Google.

Gboard to popularna klawiatura ekranowa Google, która cały czas jest rozwijana. Pojawiły się kolejne nowości i zmiany. Tym razem oparte na języku projektowania Material You. To oznacza, że aplikacja jest już dostosowywana pod kątem systemu Android 12, który coraz bardziej zbliża się do finalnego wydania.

Klawiatura Gboard skrywa już zmiany oparte na Material You. Ten nie są jeszcze dostępne dla użytkowników końcowych, ale można je aktywować. Wtedy można ujrzeć modyfikacje, które widać na zrzutach ekranowych po prawej stronie. Jest więcej zakrzywionych krawędzi. Są też wyskakujące kółka. Widać również pozostałości po naciskanych literach, które nie znikają pod białym polami. Jeszcze niżej można zobaczyć przeprojektowaną stronę z ustawieniami i dla motywów.

Klawiatura Gboard gotowa na system Android 12 i Material You

Google wprowadziło już do klawiatury Gboard zmiany oparte na Material You. Po prostu na razie ich nie aktywowano. To nastąpi wkrótce i wtedy będzie można ujrzeć nowości. W momencie, gdy zostanie udostępniony system Android 12.

