Google Maps na iOS – najlepsze triki i sztuczki w aplikacji dla iPhone’ów

Google Maps na iOS dostępne są od lat. To jedna z najpopularniejszych aplikacji dla iPhone’ów. Czy jednak potraficie najlepiej ją wykorzystać? W tym artykule przedstawiamy najlepsze triki, sztuczki i funkcje, które z pewnością warto znać i używać.

Nowe widżety na ekranie iPhone’ów

Ostatnia aktualizacja Google Maps na iOS dodała dwa nowe widżety. To wyczekiwane funkcje, które można dodać do ekranu początkowego lub widoku Dziś. Pierwszym elementem jest Sprawdź przed wyjściem, gdzie można szybko uzyskać kluczowe informacje na temat warunków czy lokalizacji. Drugi to Znajdź miejsca w pobliżu, co pozwala na łatwe wyszukiwanie dostępnych obok miejsc.

Korzystamy z trybu incognito w Google Maps

Google Maps na iOS ma tak zwany tryb incognito, który pozwala na korzystanie na iPhone’ach z aplikacji w sposób prywatny. To oznacza, że po jego aktywacji nie będą zapisywane na naszym koncie żadne dane (w teorii). Jego włączenie jest bardzo proste. W prawym górnym rogu należy wybrać awatar użytkownika. Potem opcję Włącz tryb incognito.

Słuchamy muzyki w trybie nawigacji

W Google Maps na iPhone’ach można słuchać muzyki w trakcie korzystania z trybu nawigowania. W tym celu warto mieć dostęp do kontrolek multimediów, co jest możliwe na tym samym ekranie. Udajemy się więc do ustawień nawigacji i tutaj wybieramy Sterowanie odtwarzaniem muzyki. Następnie wybieramy jedną ze zgodnych aplikacji na wyświetlonej liście.

Zarządzamy danymi w Mapach

Google Maps na iOS zbiera o nas mnóstwo informacji. Podobnie jak inne aplikacje tego producenta. Jeśli jednak cenimy sobie prywatność, to mamy tu możliwość zarządzenia tymi detalami. Jest to proste. Wystarczy dotknąć awatar na głównym ekranie i następnie wybrać opcję Twoje dane w Mapach. Tu możemy je przeglądać, usuwać czy personalizować ustawienia dotyczące reklam.

Korzystamy z widoku Live View

Live View to jedna z najciekawszych funkcji, która została dodana w niedawnym czasie do Google Maps. W ten sposób w trakcie nawigowania mamy okazję zobaczyć podgląd lokalizacji na żywo ze wskazówkami. Możliwe to jest za sprawą specjalnego trybu AR, czyli opartego na rozszerzonej rzeczywiści. Chcąc go włączyć na ekranie nawigowania należy po prostu dotknąć przycisk Live View.

źródło: opracowanie własne