Gmail na Androida dostaje odważniejsze kolory. Google stawia na Material You

Gmail na Androida przechodzi zmiany, gdzie widać inspiracje Material You. Google postawiło na żywsze kolory. Zobaczmy, co dokładnie zmieniło się w aplikacji Gmail.

Android 12 wniósł zmiany oparte na języku projektowania Material You, które Google wprowadziło już do wybranych aplikacji, w tym do Chrome’a. Teraz cząstkowo otrzymuje je także Gmail. Popularny klient pocztowy na smartfony z zielonym robotem otrzymał w wybranych miejscach odważniejsze kolory. Zobaczmy, co uległo zmianie.

Gmail na Androida otrzymał nowe kolory w sekcjach Aktualizacje i Promocje, gdzie wprowadzono więcej wyrazistości. Tutaj pojawiły się bardziej wyraziste odcienie. Ta pierwsza z wymienionych sekcji zmieniła się chyba najbardziej. Jej jasnożółty kolor został zmodyfikowany na pomarańczowy. To przybliża go do tego, co znamy z webowej wersji klienta pocztowego.

Gmail na Androida dostał nowe kolory, ale to subtelne zmiany

Zmiany te nie są duże, ale warte odnotowania. Google przed premierą systemu Android 12 na pewno jeszcze bardziej zmodyfikuje własne aplikacje pod kątem Material You. Obejmą one z pewnością także Gmaila i jest to kwestia czasu. Wspomniane wyżej modyfikacje pojawiły się w wydaniu z numerkiem 2021.07.11.

