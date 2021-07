Nova Launcher 7 beta do pobrania. Są ciekawe nowości i zmiany

Nova Launcher 7 beta to nowa wersja popularnej aplikacji. Znajdziemy tu ciekawe nowości i zmiany. Zobaczmy, co wprowadza beta oprogramowania Nova Launcher 7.

Nova Launcher 7 beta to najnowsza wersja poglądowa popularnej aplikacji TeslaCoil Software. Twórcy oprogramowania twierdzą, że nowe wydanie bazuje na kodzie launchera AOSP (Android Open Source Project) i uaktualnionym samego programu. Ma to zapewnić lepsze wrażenia wizualne i animacje. Są też inne nowości oraz zmiany, o których warto wspomnieć.

Nova Launcher 7 beta – nowości i zmiany

Odświeżenie wizualne – oparte na najnowszym kodzie programu uruchamiającego AOSP i zaktualizowanym kodzie specyficznym dla Nova w celu dopasowania do najnowszych stylów animacji i wizualizacji

Ikona pogody na pasku wyszukiwania

Przesuń w dół działanie na ikonach (wymaga wersji Prime)

Ulepszone wyszukiwanie Nova

Zmień kształt ikon tematycznych i przełącz zmianę kształtu na ikonę

Opcja dla aplikacji Android for Work na własnej karcie

Niestandardowy promień narożnika widżetu

Tak prezentuje się oficjalny wykaz zmian wersji beta Nova Launcher 7. Do programu pilotażowego dostępnego poprzez Sklep Play można przystąpić na tej stronie. Pamiętajmy, że jest to na razie poglądowe wydanie aplikacji, a więc nie wszystko musi działać, jak należy, co warto mieć na uwadze.

