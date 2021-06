Chrome 95 nie zadebiutuje. Na tym można by skończyć ten artykuł. Spowodowane to jest przez nowy harmonogram Google. Dlatego Chrome 95 zostanie pominięty.

Google Chrome 95 to przeglądarka internetowa, która powinna zadebiutować jeszcze w tym roku. Tak się jednak nie stanie. Nie została opóźniona. Po prostu firma w ogóle nie planuje wprowadzić wersji z takim numerkiem. Spowodowane to jest przez nowy harmonogram wydawniczy aplikacji, który wkrótce wejdzie w życie. Zobaczmy, co jest w planach.

Google do tej pory udostępniało własne przeglądarki internetowe co sześć tygodni. Tak więc nowe wydania pojawiały się co około 1,5 miesiąca. To jednak ulegnie zmianie. Nowy harmonogram wydawniczy zakłada, że będą one udostępniane częściej, bo co cztery tygodnie. Zmiana ta powoduje, że dla Chrome 95 nie starczy po prostu miejsca.

Nowy harmonogram Google zakłada, że Chrome 95 się nie zmieści

Google planuje wprowadzić nowy harmonogram już wraz z Chromem 94. To spowoduje pewne roszady w planach wydawniczych i stąd też pominięcie przeglądarki internetowej z numerkiem 95 jest konieczną. Po wydaniu z numerem 94 zobaczymy po prostu odsłonę 96.

