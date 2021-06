Pixel Launcher dostał nową opcję, która obejmuje widżet At a Glance. To pogoda, którą Google pozwala teraz wyłączyć. Można to zrobić w szybki sposób.

Pixel Launcher dla smartfonów marki Google to aplikacja, która cały czas jest rozwijana. Jak dobrze wiemy ma ona widżet At a Glance, który wyświetla się na głównym ekranie telefonów. Tam znajduje się m.in. pogoda. Firma doszła do wniosku, że niekoniecznie jest to opcja, która przydaje się każdemu użytkownikowi.

Google dodało w ustawieniach Pixel Launcher nową opcję. To przełącznik, który pozwala usunąć z At a Glance pogodę. Jej wyłączenie spowoduje, że widżet będzie prezentować jedynie dzień tygodnia z datą. Różnice i stosowna opcja widoczne są na poniższych zrzutach ekranowych.

Pixel Launcher bez pogody na widżecie At a Glance w Google beta

Na razie nowa funkcja nie jest jeszcze szeroko dostępna. Pogoda może być wyłączona w widżecie At a Glance obecnie w aplikacji Google beta. Stosowna opcja pojawiła się w poglądowym oprogramowaniu z numerkiem 12.22. Z czasem powinna zostać wprowadzona również w stabilnej wersji. To tylko kwestia czasu.

