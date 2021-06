iOS 15 wprowadza ciekawą nowość obejmującą zwroty płatności wewnątrz aplikacji. Apple zmienia to dla programów z App Store. Zobaczmy, co wnosi iOS 15.

iOS 15 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple zaprezentowało kilka dni temu. Obecnie oprogramowanie dostępne jest w wersji beta. Pojawiają się doniesienia o kolejnych zmianach. Tym razem obejmujące zwroty płatności wewnątrz aplikacji ze sklepu App Store.

Apple wraz iOS 15 wprowadza możliwość ubiegania się o zwroty płatności bezpośrednio w samej aplikacji. Do tej pory możliwe to było na specjalnej stronie. Taka zmiana jest zdecydowanie na plus. Stało się to możliwe poprzez dodanie nowego interfejsu o nazwie StoreKit API. To on wprowadza możliwość żądania zwrotów w programach pobieranych z App Store.

Zwroty płatności wewnątrz aplikacji z App Store dopiero w iOS 15

Pamiętajmy, że taka funkcja pojawi się w aplikacjach dopiero po premierze iOS 15, co powinno nastąpić we wrześniu. Apple wprowadziło specjalny przycisk dla dokonywania zwrotów, który twórcy aplikacji mogą implementować we własnym oprogramowaniu. Użytkownik po jego wyborze i zatwierdzeniu otrzyma do 48 godzin maila z informacją o stanie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło