WhatsApp wprowadzi wsparcie dla wielu urządzeń. Może pojawić się aplikacja na iPada

WhatsApp to najpopularniejszy komunikator na świecie. Ma jednak pewne niedociągnięcia. Wśród nich z pewnością doskwiera brak wsparcia dla wielu urządzeń dla tego samego konta czy też aplikacji na iPada. W drodze są jednak zmiany, które potwierdził sam Mark Zuckerberg, czyli założyciel Facebooka, który jest właścicielem platformy przejętej kilka lat temu.

W trakcie wywiadu Zuckerberg przekazał, że wsparcie dla wielu urządzeń dla jednego konta sprawiło firmie pewne problemy. Udało się jednak znaleźć takie rozwiązanie, które pozwoli na synchronizację zawartości czatów pomiędzy wieloma sprzętami. Nawet gdy rozładuje się główny telefon. Znaleziono tu, jak to określono, „eleganckie” rozwiązanie. Najpierw funkcja pojawi się w becie komunikatora WhatsApp, co potwierdził szef platformy, Will Cathcart.

WhatsApp beta z obsługą wielu urządzeń i potencjalna aplikacja na iPada

Wspomniane wsparcie dla wielu urządzeń pojawi się w WhatsApp beta już w niedługim czasie. Testerzy sprawdzą funkcję przed jej szerszym wdrożeniem. Tu warto dodać, że dla jednego konta będzie istniał limit w postaci maksymalnie czterech sprzętów. Czy pojawi się także aplikacja na iPada? Cathcart to zasugerował, ale na razie to jeszcze nic pewnego.

