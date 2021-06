Google Maps udostępnią sklepom czas przyjazdu

Google Maps to aplikacja, która cały czas jest wzbogacana o nowe funkcje. Informacje o nadchodzących nowościach nierzadko skrywa kod oprogramowania. Tam często są nowe wzmianki, które ujawniają nam plany firmy. Nie inaczej jest tym razem z opcją czas dojazdu, która obejmie sklepy. Co to za rozwiązanie?

Wzmianki na temat funkcji czas dojazdu zostały dostrzeżone w Google Maps z numerkiem 10.72. Tam znaleziono sporo nowych linijek kodu, które dają nam jakiś wgląd w planowane rozwiązanie. Assistive Pickup, bo tak nazywa się ta opcja, umożliwi dodanie zamówienia do Map i udostępnienie sklepu o godzinie przyjazdu, aby przyspieszyć odbiór. Aplikacja automatycznie udostępni sklepowi szacowany czas przybycia, dopóki tam nie dotrzemy. Jest też dedykowany tej funkcji obrazek, który widać poniżej.

Nie wiadomo, kiedy sklepy skorzystają z opcji czas dojazdu z Google Maps

Pamiętajmy, że na razie są to tylko wzmianki w kodzie, które ujawniają nam prace nad nowym rozwiązaniem. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy taka funkcja trafi do aplikacji Google Maps. Wiadomo tylko tyle, że coś w tym kierunku jest robione.

źródło