Apple TV Plus trafia na telewizory z platformą Android TV

Apple TV Plus trafia na wszystkie telewizory z Android TV. Jednak na smartfonach go nie znajdziemy. Aplikacja Apple TV na razie zmierza na duże ekrany.

Apple TV Plus początkowo dostępne było tylko na urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka. Potem jednak rozpoczęła się ekspansja platformy i aplikacja trafiła na wybrane telewizory kilku producentów. Potem pojawiła się także na urządzeniu Chromecast i nawet na wybranych sprzętach, które pracują pod kontrolą platformy Android TV. Jednak nie na wszystkich.

Teraz Apple TV Plus trafia na wszystkie telewizory z systemem Android TV. Stało się to możliwe za sprawą aplikacji, której dostępność została zwiększona. Co ważne sama platforma nie musi być wcale najnowsza. Z informacji ujawnionych przez Google wynika, że będzie działać na tych sprzętach, które mają oprogramowanie oparte na wersji 8.0 Oreo i nowszych.

Apple TV Plus trafia na telewizory z Android TV, ale smartfony nadal bez

Użytkownicy smartfonów z Androidem, których to przecież jest bardzo dużo, nadal muszą obejść się smakiem. Dla nich Apple TV Plus cały czas jest niedostępne. Nie wiadomo też, kiedy miałoby to ulec zmianie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło