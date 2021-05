Facebook Messenger ma dark mode. Teraz pojawia się nowe ustawienie. To opcja odpowiedzialna za system. Messenger wybierze wtedy systemowy motyw.

Facebook Messenger ma dark mode od ponad dwóch lat. Ciemny motyw w popularnej aplikacji był długo wdrażany, ale w końcu udało się to zrobić. Jednak do tej pory ustawienia dla tej funkcji były ograniczone. Na Androidzie mogliśmy tylko ręcznie wybrać, czy ma być tryb ciemny lub też jasny. Teraz pojawiła się nowa opcja, która obejmuje system.

Wiele aplikacji wspierających dark mode ma ustawienia, gdzie są trzy opcje dla tej funkcji. To ciemny i jasny tryb oraz wybór użytkownika w systemie. Wtedy motyw podąża automatycznie za tym, co wybrano dla całego oprogramowania. Właśnie takiej nowości doczekał się teraz także Facebook Messenger, co zauważył jeden z redditorów.

Facebook Messenger ma nowe ustawienia dla dark mode w konkretnej wersji

Co ciekawe taka nowość nie jest jeszcze ogólnodostępna. Facebook Messenger dostał te nowe ustawienia dla dark mode w konkretnej wersji. Jest nią wydanie z numerkiem 314.1.0.19.119. Co ważne, w poglądowej edycji beta oznaczonej wyższym numerem 315.0.0.11.119 już tego nie znajdziemy. Możliwe więc, że jest to jakiś mocno zawężony program pilotażowy.

