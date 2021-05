Gmail na Androida na łatwą zmianę zdjęcia konta Google

Gmail na Androida to aplikacja, która staje się coraz większym kombajnem. To już nie tylko klient pocztowy, a porgram dający dostęp do wielu różnych funkcji. Wśród nich są komunikator Czat czy wiele innych opcji. Teraz pojawia się kolejna nowość obejmująca konto Google, a dokładniej zdjęcie profilowe. Chodzi oczywiście o awatar.

Gmail na Androida pozwala teraz szybko zmienić to zdjęcie. Konto Google wcześniej nie umożliwiało takiej operacji w tej aplikacji. Teraz to uległo zmianie. Po jego stuknięciu palcem pojawią się nowe opcje. Wśród nich jest usunięcie lub też dokonanie zmiany. Obrazują to poniższe zrzuty ekranowe.

Nie jest to jakaś wielka zmiana, ale taką funkcję z pewnością docenią ci użytkownicy, którzy często dokonują zmiany zdjęcia profilowego dla konta Google. Sam przełącznik kont nie jest jeszcze dostępny we wszystkich aplikacjach firmy. Brakuje go w Czat, Meet, Dysku oraz Dokumentach. Z pewnością jednak zostanie wprowadzony również i tutaj. To tylko kwestia czasu.

