Zdjęcia Google dostają w końcu filtry. Wyszukiwarka staje się lepsza

Zdjęcia Google dostały wyczekiwaną funkcję. To filtry dla wyszukiwania. W ten sposób wyszukiwarka w aplikacji Zdjęcia Google jest bardziej użyteczna.

Zdjęcia Google to popularna usługa, która pozwala łatwo odnajdywać zbiory fotografii. Służy do tego wbudowana w aplikację wyszukiwarka. Teraz pojawia się tu wyczekiwana nowość i tą są filtry. Dzięki temu odnajdywanie konkretnych pozycji będzie jeszcze prostsze i skuteczniejsze. Zobaczmy sobie, jak to dokładnie działa.

Zdjęcia Google w trakcie szukania konkretnych osób wyświetlają teraz filtry. Umieszczone są one pod paskiem wyszukiwania. Dzięki temu proces odnajdywania fotografii można skutecznie zawęzić. Wybierając na przykład z dostępnych tam opcji: filmy, autoportrety czy zrzuty ekranu. Dzięki temu będzie też łatwiejsze znalezienie całej grupy ludzi.

Filtry w aplikacji Zdjęcia Google zwiększają skuteczność wyszukiwarki

Nowa funkcja sprawia, że wyszukiwarka aplikacji Zdjęcia Google jest jeszcze skuteczniejsza. Niestety filtry nie są jeszcze szeroko dostępne. Na razie pojawiły się u wybranych użytkowników aplikacji. Jest możliwe, że jest to jakiś zawężony program pilotażowy. Z czasem jednak pojawią się w finalnej wersji. Jest to tylko kwestia czasu. Na razie trzeba się uzbroić w cierpliwość i czekać.

