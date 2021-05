Apple Music Lossless to nowy plan w usłudze z muzyką. Do tej pory pojawiał się jako HiFi. Wygląda, że właściwą nazwą będzie jednak Apple Music Lossless.

Apple Music Lossless to plan, który pojawia się w plotkach od jakiegoś czasu. Do tej pory pod nazwą „HiFi”, ale na stronie produktu doszukano się nowej grafiki. Widzicie ją poniżej. Znalazł ją designer Stijn de Vries. Coś więc musi być na rzeczy. Bezstratna muzyka w platformie z logo nadgryzionego jabłka jest już zapewne blisko.

Tutaj warto jednak mieć na uwadze, że powyższa grafika nie musi odwoływać się do samego planu Apple Music Lossless. W rzeczywistości jego nazwa może być jeszcze inna. Może to być logo, które będzie umieszczane w tych piosenkach w usłudze, które są w wersji bezstratnej. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w niedługim czasie.

Muzyka HiFi w Apple Music Lossless być może na dniach

Dowodów na istnienie nowego planu Apple Music doszukano się w becie aplikacji na Androida oraz poglądowych wydaniach systemu iOS 14.6. Potem też znaleziono je także na stronie platformy. Pewne plotki mówią o debiucie nawet w dniu 18 maja, czyli jutro. Inne wskazują na czerwcowe WWDC 2021.

