Google Chrome dostanie nowe menu udostępniania

Google Chrome otrzyma ciekawą nowość. To przeprojektowane menu udostępniania. Funkcja jest w drodze. Zobaczmy, co to zmieni w przeglądarce Google Chrome.

Google Chrome cały czas jest rozwijane. Aktualne wydanie popularnej przeglądarki internetowej ma numerek 90. Tymczasem w drodze mamy ciekawą nowość. To przeprojektowane menu udostępniania, na które natrafił serwis źródłowy. Skrót do niego pojawia się bezpośrednio na pasku adresu i ma ikonkę +.

Nowa ikona z + znajduje się na pasku adresu tuż obok przycisku dodawania kart do zakładek, który ma symbol gwiazdki. Jego kliknięcie powoduje, że wyświetla się nowe menu udostępniania. Widzicie to na poniższych zrzutach ekranowych. W okienku jest kilka opcji. Można skopiować link, skorzystać z kodu QR, zachować stronę oraz włączyć castowanie.

Nowe menu udostępniania na razie w Google Chrome Canary

Taka nowość nie jest na razie dostępna w finalnej wersji Google Chrome, co pewnie z czasem ulegnie zmianie. Nowa funkcja znajduje się w poglądowych wydaniach dostępnych w kanale Canary. Chcąc ją włączyć należy odszukać na stronie z eksperymentami flagę Desktop Sharing Hub in Omnibox i następnie ją włączyć. Pewnie finalnie to menu udostępniania otrzyma więcej opcji. Na przykład wysyłanie linków do innych urządzeń.

