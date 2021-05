SmartThings to aplikacja do obsługi Smart Home. Samsung udostępnił ją na urządzenia z Windows 10. Aplikację SmartThings można już pobrać z Microsoft Store.

SmartThings to aplikacja Smart Home firmy Samsung, która jest dostępna na różne platformy. Wśród nich są Android czy iOS. Jednak do tej pory nie było stosownej wersji na urządzenia z systemem Windows 10. Teraz to uległo zmianie i oprogramowanie zostało wprowadzone także na okienka i można je pobrać ze sklepu Microsoft Store.

Samsung zapowiedział już wcześniej, że SmartThings będzie preinstalowane na nowych urządzeniach Galaxy Book, które to pracują pod kontrolą systemu Windows 10. Zaprezentowano je kilka dni temu. Dzięki temu można sterować zgodnymi urządzeniami dla domu inteligentnego. Co jednak ciekawe, nowa aplikacja wcale nie jest ekskluzywna dla nowych sprzętów Koreańczyków.

Samsung udostępnił aplikację SmartThings na wszystkie urządzenia z Windows 10

SmartThings mogą pobierać użytkownicy różnych urządzeń z Windows 10. Wcale nie muszą one być produkcji marki Samsung. Powinna działać z dowolnym sprzętem, który pracuje pod kontrolą okienek. Musi to być wersja 19041.0 lub nowsza. Oprogramowanie można już pobierać ze Sklepu Microsoftu (link).

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło