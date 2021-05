iOS 15 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która powinna zostać udostępniona we wrześniu. Oficjalna zapowiedź już w trakcie WWDC 2021. Wśród nowości ma być także odświeżona aplikacja Apple Music. Co ciekawe może pojawić się bezstratna muzyka. Jest też cena nowego planu.

Cena Apple Music z bezstratną muzyką nie ma wzrosnąć i w Stanach Zjednoczonych wyniesie 9,99 dol./mies. Tak więc w Polsce pewnie będzie to dotychczasowe 19,99 zł/mies. Będzie to odpowiedź na nowy plan Spotify. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

Nowa aplikacja Apple Music i iOS 15 są blisko

Apple planuje pochwalić się kolejnymi nowościami w trakcie keynote otwierającego konferencję WWDC 2021. Event zaplanowano na 7 czerwca. To tam zobaczymy iOS 15 wraz z nową aplikacją Muzyka i wiele innych nowości. Wśród oprogramowania spodziewamy się także macOS 12, iPadOS i tvOS 15 oraz watchOS 8. Niedługo po wydarzeniu zostaną udostępnione oglądowe wersja beta nowych systemów, które początkowo trafią w ręce deweloperów.

