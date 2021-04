Gboard – Google testuje w klawiaturze schowek, który ma przewijane sugestie

Gboard to klawiatura Google, która cały czas jest rozwijana. Obecnie testowane są nowe sugestie przewijania. Obejmują one schowek klawiatury Google Gboard.

Klawiatura Google Gboard cały czas się rozwija o kolejne nowości. Aplikacja co jakiś czas dostaje nowe funkcje, które najpierw są testowane. Nie inaczej jest tym razem. Nowość obejmuje schowek i są to nowe przewijane sugestie. Obecnie ten element ma odrębne menu, ale serwis źródłowy dotarł do informacji o przeprojektowanej funkcji. Zobaczmy, co tu się dokładnie zmienia.

Schowek z klawiatury Google Gboard w ramach testów u wybranych osób ma postać w pełni przewijalnego paska. Takie rozwiązanie powinno zaoszczędzić czas w trakcie uzyskiwania dostępu do sugestii. Nie jest ono jednak jeszcze rozpowszechnione. Widzą je tylko wybrane osoby użytkujące aplikację.

Klawiatura Google Gboard i nowy schowek z przewijanymi sugestiami u nielicznych

Wygląda na to, że Google obecnie prowadzi zamknięty program pilotażowy tej funkcji. Użytkownicy aplikacji Gboard uzyskują dostęp wyłącznie po stronie serwerów firmy. To oznacza, że nie można tego ot tak po prostu sobie aktywować pobierając konkretną wersję oprogramowania. Potrzeby jest ten dodatkowy czynnik.

