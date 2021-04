Asystent Google pozwala przypinać przypomnienia i migawki w sekcji Ulubione

Asystent Google dostał opcję przypinania nowych elementów w sekcji Ulubione. To migawki i przypomnienia. Zobaczmy, jak to wygląda w funkcji Asystent Google.

Asystent Google cały czas jest rozwijany i otrzymuje nowe opcje. Pojawia się nowa funkcja, która obejmuje sekcję Ulubione. To możliwość przypinania nowych elementów, którymi są przypomnienia oraz migawki. Jak to działa? Dzięki nowemu rozwiązaniu można dopiąć konkretne karty u góry, co daje do nich prosty dostęp.

Google już w zeszłym roku pozwoliło kontrolować w Asystencie informacje, które pojawiają się w kanale migawki. Dzięki nowej funkcji w Ulubione ważne karty przypniemy u góry. Po rozwinięciu szczegółów pojawia się nowa opcja o nazwie Dodaj do ulubionych. Widać to na poniższych zrzutach ekranowych udostępnionych przez serwis źródłowy.

Asystent Google z nowymi opcjami w Ulubione wyprzedza kartę dziś

Warto dodać, że Asystent Google pozwala przypinać przypomnienia i migawki nad kartą dziś, która traktowana jest dla tej funkcji priorytetowo. Po dopięciu elementów znajduje się jednak niżej. Oczywiście w dowolnej chwili takie karty można odpiąć. Zmiany są już wprowadzane, ale nie widzą ich jeszcze wszyscy użytkownicy Androida.

