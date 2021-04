Android 12 na razie dostępny jest w wersji poglądowej. Wprowadzi jednak wiele nowości. Te obejmą też wybrane aplikacje. Zwiastują to zmiany szykowane w sekcji Discover. Dostrzeżono je w nowej wersji Google Beta i u osób, które mają zainstalowany nowy system operacyjny na Pixelach. Zobaczmy, co uległo modyfikacji.

Zmiany pojawiają się w Google Beta z numerkiem 12.14. Po wykonaniu aktualizacji na urządzeniach z zainstalowanym systemem Android 12 pojawia się przeprojektowany nagłówek w sekcji Discover. Wcześniej była ona wyższa i miała też większe logo. Teraz zdecydowano się na ich zmniejszenie. Trochę zmodyfikowano też tła.

Zmiany w Discover z Google Beta tylko w systemie Android 12

Serwis źródłowy postanowił przekopać kod źródłowy. To pozwoliło ustalić, że zmiany te rzeczywiście są ekskluzywne dla sekcji Discover tylko w systemie Android 12. Jeśli będziecie mieć najnowszą wersję Google Beta zainstalowaną na urządzeniu ze starszym OS-em, to tam się nie pojawią, co warto mieć na uwadze.

