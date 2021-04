Chrome 90 to najnowsza wersja przeglądarki internetowej Google. Aktualizacja wnosi nowości. Zobaczmy, co nowego znajdziemy w aplikacji Google Chrome 90.

Google Chrome 90 jest już sfinalizowany i szykowany do wydania. Premiera powinna odbyć się w zasadzie w dowolnej chwili. W momencie publikacji tego tekstu aktualizacja jeszcze się nie pojawiała. Wiemy jednak, co nowego znajdziemy w tym wydaniu. Zobaczmy, jakie nowości wprowadza popularna przeglądarka internetowa.

Google Chrome 90 – co nowego / wykaz nowości

Wśród nowości z Google Chrome 90 na pewno warto wymienić koder AV1 zoptymalizowany pod kątem wideokonferencji. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie dostępnego połączenia wideo w trakcie prowadzenia rozmów wideo. Następnie mamy blokowanie portu 554 dla serwerów HTTP, HTTPS lub FTP. Wynika to z faktu, że jest on wykorzystywany do prowadzenia ataków.

Google Chrome 90 wprowadza obsługę wyjątków w WebAssembly. Dodano także nowe opcje związane z AR (rzeczywistością rozszerzoną) poprzez WebXR. Witryny mogą teraz sprawdzać i szacować środowiskowe warunki oświetlenia. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na dostępność aktualizacji. Ta powinna wkrótce się pojawić na zgodnych urządzeniach.

