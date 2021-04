Google Chrome dostaje pełny dark mode dla trybu incognito

Google Chrome dostał dark mode już kilka lat temu. Jednak w trybie incognito ciemny motyw jest niekompletny. Dotyczy to m.in. menu kontekstowego czy innych elementów. Firma zdaje sobie z tego sprawę i postanowiła zaradzić. W poglądowym wydaniu przeglądarki dodano nową flagę, które niedociągnięcia te rozwiązuje.

Google Chrome dostał nową flagę w wydaniu z numerkiem 91. Obecnie znajduje się ono na wczesnym etapie testów w kanale Canary. To oznacza, że istnieją duże szanse na pojawienie się funkcji w stabilnej wersji właśnie z tym numerem. Na razie rozwiązanie można przetestować w wydaniu poglądowym. Zobaczmy, co należy włączyć.

Jak włączyć dark mode w Google Chrome dla trybu incognito

Chcąc skorzystać z nowej funkcji należy udać się na stronę z eksperymentami i tam odnaleźć flagę Allow widgets to inherit native theme from its parent widget. Jej wartość należy ustawić na Enabled. Następnie trzeba ponownie uruchomić przeglądarkę Google Chrome. Po to, aby zmiany zostały wprowadzone.

