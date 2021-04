iMessage na Androida to platforma, która nigdy nie doczekała się dostępności. Co jednak ciekawe, Apple brało pod uwagę taką ewentualność. Wiadomości z iOS mogły być dostępne nie tylko na iPhone’ach. Rąbka tajemnicy w tej sprawie ujawnia nam dokumentacja w sprawie, która toczy się pomiędzy firmą a Epic Games.

Apple rozważało udostępnienie iMessage na Androida w 2013 roku. Wtedy był plan, aby można było zapewnić spójną komunikację pomiędzy iPhone’ami a telefonami z zielonym robotem. Myślał o tym Eddy Cue. Jednak była pewna osoba, która się temu sprzeciwiała. Miała ku temu zresztą dobry powód.

Apple nie wypuściło iMessage na Androida poza iPhone’y z powodu pieniędzy

Craig Federighi, który jest starszym wiceprezesem Apple w dziale inżynierii oprogramowania, był przeciwny temu pomysłowi. Tłumaczono to wtedy w taki sposób, że rodzice mogliby kupować dzieciom tańsze telefony z platformą Google zamiast iPhone’ów. To by oznaczało duże straty finansowe. Uważał więc, że udostępnienie usługi poza ekosystem nie przyniesie korzyści i będzie miało efekt wręcz przeciwny.

Dziś Apple ma inne podejście. Część jego aplikacji jest dostępnych na inne urządzenia, jak chociażby Muzyka czy TV. Czy jednak doczekamy się na Androidzie także iMessage? To wydaje się być raczej wątpliwe. Nawet w obecnych czasach.

