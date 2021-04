Sklep Play dostaje nowe ustawienia. Jest też odświeżona nawigacja

Sklep Play doczekał się dużych zmian w 2019 roku, kiedy to zyskał design oparty na Material Theme. Natomiast w zeszłym roku otrzymał dark mode. Teraz pojawiają się nowe modyfikacje. Obejmują one ustawienia aplikacji. Jest też odświeżona nawigacja. Zobaczmy sobie, jak to wygląda.

Nowe ustawienia z aplikacji Sklep Play widoczne są poniżej. Jest to długa lista z dostępem do poszczególnych opcji, ale podzielono ją na cztery główne sekcje, które można zwijać. Widać to na załączonych niżej zrzutach ekranowych. Następnie jest odświeżona nawigacja. Moje aplikacje i gry zostały nieruszone. Zmodyfikowano jednak bibliotekę i inne elementy. Widać to na zrzutach znajdujących się jeszcze niżej.

Nowe ustawienia i nawigacja w aplikacji Sklep Play szeroko udostępniane

Zmiany te u wybranych osób pojawiły się już kilka tygodni temu. Teraz jednak Sklep Play wdraża je znacznie szerzej. Nowe ustawienia i nawigacja pojawiają się u coraz większej liczby użytkowników Androida. Tak więc Google zapewne już je szeroko udostępnia.

