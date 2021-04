Asystent Google otrzymuje tryb samochodowy na nowych rynkach. Jak go włączyć? Możliwe to jest w ustawieniach Map. Zobaczmy, jak działa funkcja.

Asystent Google dostał tryb samochodowy w zeszłym roku. Po raz pierwszy zapowiedziano go w trakcie specjalnej konferencji I/O 2019. Potem przebiegały prace nad tym rozwiązaniem, które to przeciągały się w czasie. Teraz funkcja pojawia się na kolejnych rynkach. Zobaczmy, jak to można włączyć.

Asystent Google dostał tryb samochody początkowo tylko w Stanach Zjednoczonych i w języku angielskim. Teraz zaczęto go udostępniać szerzej. U mnie jeszcze się nie pojawił, ale może będziecie mieć więcej szczęścia w trakcie próby aktywacji. Poniżej oficjalne wideo poświęcone tej platformie.

Jak włączyć tryb samochodowy dla funkcji Asystent Google

Chcąc sprawdzić, czy Asystent na waszym urządzeniu otrzymał już tryb samochodowy, należy udać się do aplikacji Mapy Google. Następnie do ustawień nawigacji. To tam pojawia się stosowna opcja, która pozwala na włączenie funkcji. Na razie nie wiadomo, jak przebiega jej wdrażanie. Firma nie precyzuje rynków i języków, gdzie jest ona dostępna lub nie. Dlatego też nie jest to do końca jasne.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło