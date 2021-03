Instagram dla dzieci – Facebook może zapożyczyć funkcje z Messenger Kids

Instagram dla dzieci to nowa aplikacja, nad którą już pracuje Facebook, co potwierdzono. Głos w sprawie zabrał nawet sam Adam Mosseri, który jest szefem społecznościówki. Przekazał on na Twitterze, że pod uwagę brane są funkcje podobne do tych z Messenger Kids. Pojawią się pewnie jakieś opcje związane z kontrolą rodzicielską.

Mosseri nie ujawnił dodatkowych szczegółów i przekazał, że więcej informacji zostanie podanych z czasem. Messenger Kids to aplikacja, która została stworzona dla dzieci i rodziców, którzy chcą mieć kontrolę nad pociechami. Niedawno doczekała się przeprojektowania. Instagram dla młodszych ma być dla osób, które nie ukończyły trzynastego roku życia. Te często zakładają tam konta, ale podają nieprawdziwy wiek.

Instagram dla dzieci na liście priorytetów firmy Facebook

Wiemy, że Instagram dla dzieci znajduje się na liście priorytetów Facebooka na pierwszą połowę tego roku. To oznacza, że prace nad aplikacją powinny w miarę sukcesywnie postępować. Na razie nie wiadomo, kiedy ta platforma będzie gotowa. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

