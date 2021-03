Facebook beta to aplikacja dla Windows 10, która pojawiła się w Microsoft Store. Co ciekawe, po roku od zniknięcia poprzedniej. Facebook chyba zmienił plany.

Facebook beta dla Windows 10 to aplikacja, która została dostrzeżona w Microsoft Store. Jest to o tyle ciekawe, że rok temu Mark Zuckerberg i spółka ogłosili, że uśmiercają to oprogramowanie. Wtedy użytkowników poinformowano, że wszystkie funkcje serwisu będą dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. Teraz doczekaliśmy się nieoczekiwanego powrotu tej aplikacji.

Aplikacja powróciła w modelu PWA (Progressive Web Application) i działa w oparciu o silnik Chromium. Jej oryginalny opis z Microsoft Store przedstawia się następująco: Wersja beta serwisu Facebook dla systemu Windows 10. Bądź wśród pierwszych osób testujących najnowsze funkcje. Stale pracujemy nad poprawą wersji beta, poinformuj nas więc, jeśli coś nie działa, korzystając z opcji „Zgłoś problem” w menu rozwijanym w prawym górnym rogu.

Facebook beta dla Windows 10 dostępny także w polskim Microsoft Store

W przypadku tej poglądowej aplikacji nie ma ograniczeń rynkowych i tak Facebook beta dla Windows 10 można pobierać także z rodzimego sklepu Microsoft Store. Możecie spróbować dać szansę tego oprogramowaniu i zobaczyć, czy przypadnie wam do gustu. Aplikacja działa także na komputerach z procesorami opartymi na architekturze ARM. Link do ściągnięcia macie poniżej.

