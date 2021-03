YouTube dla urządzeń Chromecast dostanie interfejs z Android TV. Google prowadzi testy

YouTube dostępny jest na różne sprzęty i Google cały czas go rozwija. Jednak w przypadku urządzeń Chromecast interfejs aplikacji pozostawał praktycznie niezmieniony przez lata. Wygląda na to, że wkrótce się to zmieni. Ten nowy będzie przypominać to, co znamy z telewizorów z platformą Android TV.

Google prowadzi testy nowego YouTube’a. Zmiany są spore i zaczynają się od pilota zdalnego sterowania, który pojawia się w aplikacji mobilnej. Sam odtwarzacz na dodatkowym ekranie, do którego podłączony jest Chromecast, umożliwia użytkownikom zmianę rozdzielczości, podpisów oraz napisów. Co ciekawe, są nawet statystyki dla nerdów.

Nowy YouTube na urządzeniach Chromecast z interfejsem z Android TV u nielicznych

Zmiany te widzi niewielu użytkowników YouTube’a, którzy korzystają z urządzeń Chromecast. Na razie Google prowadzi zawężony program pilotażowy. Z czasem ten interfejs powinien zostać wprowadzany na stałe u wszystkich. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie miałoby to nastąpić. W finalnej wersji może też różnić się od tego, co widać powyżej.

