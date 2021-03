Chrome 89 to nowa wersja przeglądarki internetowej Google. Wprowadza ona pewne nowości. Zobaczmy więc sobie, co nowego znajdziemy w Google Chrome 89.

Google Chrome 89 wyszedł z fazy beta. Firma rozpoczęła udostępniać finalną wersję nowej przeglądarki internetowej i ta wprowadza ciekawe nowości. Wśród nich najważniejszą jest nowy przełącznik kont, które to ponadto można personalizować. Zobaczmy, co nowego jeszcze tu znajdziemy.

Google Chrome 89 – co nowego / wykaz nowości

Google Chrome 89 dostał nowy przełącznik dla kont, który pozwala na szybkie przełączanie się profili na komputerach. Można je personalizować, co możecie zobaczyć na poniższych animacjach. Następnie mamy uproszczoną listę czytania. Tutaj można dodawać artykuły do późniejszego przeczytania i jest to możliwe po kliknięciu ikonki gwiazdki.

W Google Chrome 89 pojawia się także nowość znana użytkownikom Chromebooków. To szukanie na kartach. Jet to możliwe poprzez nowe okienko. Taka funkcja pojawia się na desktopach, czyli w przeglądarce dla urządzeń z systemami Windows, macOS i Linux. Włączono także domyślnie interfejs WebHID API.

Ponadto Google Chrome 89 wprowadza także pewne nowości dostępne wyłącznie na urządzeniach z systemem Android. Wśród nich są Web NFC do czytania i zapisywania tagów NFC. Jest też wsparcie dla natywnego dekodowania formatu AVIF. Na koniec warto wspomnieć o poprawkach błędów w zabezpieczeniach. W tym wydaniu załatano łącznie 47 różnych luk z zakresu bezpieczeństwa. Kilka z nich określono wysokim ryzykiem zagrożenia.

