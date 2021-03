Clubhouse na Androida nie jest dostępny. To nowa aplikacja, która zdobywa popularność wśród użytkowników iPhone’ów. Z App Store pobrano ją ponad 8 mln. Xiaomi dostrzegło dla siebie szansę. Firma opracowała bardzo podobną aplikację o nazwie Mi Talk. Można z niej korzystać nie tylko na sprzętach z systemem iOS.

Mi Talk to w zasadzie kopia Clubhouse. Pierwotnie komunikator miał inną formę. Teraz go wskrzeszono, ale postawiono na inne rozwiązania. Jest to czat głosowy, który bazuje na pokojach. Firma wierzy, że platforma znajdzie zainteresowanie wśród różnych specjalistów. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Xiaomi Mi Talk nie zastąpi Clubhouse na Androida

Mi Talk na razie dostępne będzie tylko w Chinach, a więc w Polsce i tak nie będzie z tego większego pożytku. Pozostaje wierzyć, że być może doczekamy się oryginalnej aplikacji Clubhouse na Androida, której wypatrują użytkownicy telefonów z platformą Google. Na razie jednak jej nie ma i trzeba po prostu czekać na ruch twórców.

