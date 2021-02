WhatsApp testuje zmiany obejmujące współdzielenie multimediów

WhastApp to komunikator, który czekają kolejne zmiany. Tym razem obejmujące współdzielenie multimediów. Zobaczmy, co ma się tu zmienić w aplikacji WhatsApp.

WhatsApp to komunikator, który cały czas jest rozwijany. Co nie dziwi, bo to najpopularniejsza tego typu aplikacja na całym świecie. Oprogramowanie czekają kolejne zmiany, które dostrzeżono w poglądowej wersji. Tym razem obejmą one współdzielenie multimediów. Co dokładnie ma się tu zmienić?

Serwis źródłowy, który dotarł do tych nowości, zdołał je aktywować. Dzięki temu mamy okazję zobaczyć, jakie zmiany czekają udostępnianie multimediów poprzez komunikator WhatsApp. Są one jednak dosyć kosmetyczne. Poniżej (po prawej stronie) widać odświeżony pasek wraz z polem do wstawiania podpisu. Ma on szary kolor i jest zaokrąglony. Sam przycisk do wysyłania uległ zmniejszeniu.

Zmiany obejmujące współdzielenie multimediów w WhatsApp na razie w wersji beta

Modyfikacje te zostały dostrzeżone w aktualizacji WhatsApp w wersji beta na urządzenia z systemem Android. Dokładnie w aplikacji mającej numerek 2.21.5.4. Za jakiś czas zapewne komunikator otrzyma te zmiany w stałym wydaniu. Nie wiadomo, kiedy jednak miałoby to dokładnie nastąpić. Na razie musimy poczekać.

źródło